Napoli, riflettori su Garnacho e Zaccagni per il post-Kvaratskhelia

Il Napoli ha individuato in Alejandro Garnacho il principale obiettivo per sostituire Khvicha Kvaratskhelia in caso di cessione. Il giovane talento argentino piace particolarmente al tecnico Antonio Conte, ma la trattativa con il Manchester United non si preannuncia semplice.

Mattia Zaccagni nel radar

Parallelamente, la dirigenza azzurra sta valutando altre opzioni e, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nelle ultime ore è emerso il nome di Mattia Zaccagni, attuale capitano della Lazio.

Il numero 10 biancoceleste rappresenta un profilo interessante per il Napoli grazie alle sue qualità tecniche, la capacità di saltare l’uomo e il contributo sia in fase offensiva che difensiva, dimostrando grande adattabilità ai dettami tattici degli allenatori.

Tuttavia, portare Zaccagni all’ombra del Vesuvio non sarà facile. Il giocatore ha recentemente rinnovato il contratto con la Lazio fino al 2029, e il presidente Claudio Lotito è noto per le richieste elevate in caso di cessione dei suoi gioielli. I primi segnali provenienti da Roma non sembrano incoraggianti, ma il Napoli potrebbe continuare a monitorare la situazione, in attesa di ulteriori sviluppi sul mercato.

La dirigenza azzurra resta determinata a garantire alla squadra i rinforzi necessari per mantenere alta la competitività, esplorando ogni opportunità per individuare il profilo ideale.