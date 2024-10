Napoli, occhi su Luiz Felipe per rinforzare la difesa: possibile colpo a costo zero

Il Napoli si prepara al mercato invernale alla ricerca di opportunità per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sebbene il tecnico sia soddisfatto del gruppo attuale, ha espresso il desiderio di aggiungere un difensore centrale e un esterno destro per migliorare ulteriormente la squadra.

Giovanni Manna, responsabile del mercato, sta esplorando le varie opzioni in vista di gennaio, e uno dei nomi più interessanti emersi è quello di Luiz Felipe, difensore brasiliano in procinto di svincolarsi dall’Al-Ittihad Club in Arabia Saudita.

Un profilo già conosciuto

A rivelare la notizia è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha spiegato come Luiz Felipe stia finalizzando i dettagli della rescissione contrattuale con il club saudita. Secondo Moretto, l’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni, e il giocatore sarà presto libero di accasarsi altrove.

Con un passato importante in Serie A con la maglia della Lazio, Luiz Felipe è un profilo già conosciuto nel campionato italiano e, con i suoi 27 anni, rappresenta una soluzione interessante per il Napoli.

Il difensore italo-brasiliano potrebbe arrivare a parametro zero e, in prospettiva, diventare l’erede del connazionale Juan Jesus, il cui contratto con il Napoli scadrà a fine stagione. Dotato di un fisico longilineo e di grande dinamismo, Luiz Felipe è in grado di coprire anche il ruolo di terzino destro, un dettaglio che potrebbe risultare particolarmente appetibile per Antonio Conte e il suo staff.