Napoli, occhi su Samuele Ricci del Torino: i dettagli

Il Napoli e, in generale, tutti i club di Serie A sono già sulle tracce dei prossimi talenti in vista del calciomercato estivo. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Napoli, Milan e Inter starebbero monitorando la situazione di Samuele Ricci, centrocampista del Torino.

L’analisi di Tuttosport

Ecco cosa ha riportato il noto quotidiano sportivo: “Samuele Ricci è diventato l’uomo mercato del calcio italiano. Su di lui ci sarebbero, tra le altre, Milan e Inter: i rossoneri si farebbero già fatti sotto, mettendo sul piatto il cartellino di un giocatore (si sussurra di Pobega), mentre Marotta progetterebbe di affiancarlo in cabina di comando a Nicolò Barella.

Anche il Napoli avrebbe manifestato il proprio interesse: secondo alcuni rumors, gli azzurri potrebbero acquistare Cheddira dal Bari per poi girarlo al Torino in cambio dell’ex Empoli. Che però è considerato incedibile dai granata: Cairo non lo vende nemmeno per 30 milioni, e vuole costruire attorno a lui la squadra del futuro”.

Samuele Ricci potrebbe essere un ottimo investimento ma per il Napoli sarà molto difficile portarlo in azzurro a causa dell’alta concorrenza dei diversi club italiani.