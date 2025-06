Napoli, occhi su una promessa mondiale: c’è anche la Juventus

Il Napoli si sarebbe inserito di prepotenza nella trattativa che porterebbe ad un giovane calciatore su cui ci sono già le grandi del calcio europeo. Si parla di Antonio Nusa del Lipsia, che con la nazionale norvegese ha fatto impazzire quella italiana

Quella serata da incubo…

Prende palla a centrocampo, ne supera due e con un passaggio filtrante mette in porta Sorloth. Che non fosse serata per i nostri azzurri lo si è capito anche da come ha messo a terra l’intera difesa dell’Italia, segnando un gol pazzesco. Si sta parlando di Antonio Nusa, che nella serata stregata di Oslo ha letteralmente distrutto la retroguardia azzurra.

Una serata che lo ha, ancor di più, messo in mostra davanti agli occhi dell’Europa del calcio e, sopratutto, dell’Italia. Da gennaio sono intermittenti le voci di una Juventus che lo vorrebbe portare in Italia, con il Lipsia che però non cede minimamente il passo. 21 milioni quelli pagati nella scorsa stagione dai tedeschi per portarlo in Germania, 35 ora quelli da spendere se lo si vuole avere. Eppure, per ora, per la squadra targata Red Bull lui è una riserva di lusso. Nonostante abbia giocato un buon numero di partite, il minutaggio non è quello di uno che ti gioca tutte le partite. C’è da mettere in mezzo anche un infortunio, sì, ma per ora è un calciatore che deve esplodere totalmente.

Il Napoli guarda

Che sia un grosso talento se ne è reso conto anche Giovanni Manna, che starebbe pensando di formulare una proposta al Lipsia per provare a strappare il cartellino di Antonio Nusa dalle mani di Red Bull. Difficile, non complicato, ma possibile. Tutto sta nelle priorità, con Noa Lang che potrebbe chiudere totalmente all’arrivo del giovane norvegese, che resterebbe in Germania per capire primariamente come Ole Werner potrebbe impiegarlo. Il neo tecnico del Lipsia è stato visto utilizzare, spesso e volentieri, un 3-4-1-2 con l’impiego di un mediano, un trequartista e due centrali di centrocampo. Difficile capire se questo modulo potrà evolversi con l’arrivo in biancorosso. Difficile, ancor di più, pensare che non possa adattare a centrocampista di sinistra Nusa, cosa che in passato il giovane 2005 ha già fatto.