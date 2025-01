Napoli, occhi su Yeremay Hernandez: il talento spagnolo nel mirino

Il Napoli, sotto la guida del direttore sportivo Giovanni Manna, valuta con attenzione Yeremay Hernandez, giovane promessa spagnola classe 2001 di proprietà del Deportivo La Coruna. L’interesse è stato rivelato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, nel corso di un intervento a Sky Sport.

Caratteristiche

Hernandez, che si distingue per le sue capacità tecniche e la bravura nei duelli individuali, è un profilo duttile, in grado di giocare sia come esterno destro che sinistro. Il Deportivo La Coruna, però, non intende cedere il giocatore per meno della clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro. Nonostante ciò, il Napoli sembra intenzionato a portarlo in squadra, anche indipendentemente dalle trattative per Alejandro Garnacho.

Nel caso in cui entrambi i giocatori arrivassero a vestire l’azzurro, potrebbe essere Cyril Ngonge a lasciare temporaneamente la squadra per accumulare esperienza altrove. L’obiettivo del club partenopeo è infatti quello di inserire in rosa giocatori capaci di accendere l’entusiasmo dello Stadio Maradona, e Yeremay sembra avere tutte le carte in regola per riuscirci.

Per quanto riguarda Garnacho, le negoziazioni con il Manchester United appaiono più complicate. Sebbene ci siano stati incontri tra i rappresentanti del calciatore e lo stesso Manna in Spagna, il nodo principale resta il costo del cartellino: i Red Devils valutano l’esterno argentino ben 70 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata dal Napoli.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club azzurro riuscirà a chiudere almeno una delle due operazioni, con l’obiettivo di continuare a rinforzare la rosa con giovani di prospettiva e talento.