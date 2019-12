Napoli, occhio a Ancelotti: l’ex tecnico azzurro vorrebbe Zielinski e Koulibaly con lui all’Everton

Una pesante indiscrezione di mercato è stata lanciata quest’oggi dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il quotidiano italiano infatti ha caldeggiato l’ipotesi che Carlo Ancelotti, fresco di investitura alla guida tecnica dell’Everton, potrebbe chiedere alla società qualche rinforzo dal Napoli, già a gennaio.

I nomi che circolano intorno all’Everton sono molti e di spessore. La squadra di Liverpool non se la sta infatti passando per niente bene in stagione, galleggiando a soli 4 punti dalla zona retrocessione. Il compito di Carlo Ancelotti è quindi ben preciso: portare i Toffees nell’alta classifica nel medio-lungo periodo. Al tecnico di Reggiolo infatti è stata data massima fiducia, con un contratto ricco che lo lega alla società per 4 anni e mezzo.

Ovviamente per risolvere la situazione c’è anche bisogno di qualche investimento sul mercato di gennaio. A quanto pare Carlo Ancelotti avrebbe già individuato dei rinforzi, soprattutto tra gli azzurri del Napoli allenati nella sua pregressa avventura.

Stando alle voci trapelate dai quotidiani si tratterebbe di Kalidou Koulibaly e Piotr Zielinski. Appare comunque molto difficile che il Napoli possa privarsi di due calciatori del genere, soprattutto a gennaio. L’Everton però fa sul serio, con il presidente che vorrebbe portare la squadra ai vertici della Premier League in maniera permanente. Sarà sicuramente un mercato importante in quel di Liverpool.