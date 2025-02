Napoli, occhio agli svincolati in caso di necessità: un difensore ex Torino farebbe al caso degli azzurri?

Concluso il mercato di gennaio, l’unica opportunità, per i club di rinforzarsi è andare a pescare tra i parametro zero, calciatori che sono senza contratto ma che stanno continuando la loro attività fisica in attesa di una chiamata.

Molti sono i calciatori che attualmente sono alla ricerca di una nuova occupazione e, tralasciando i vari Sergio Ramos e Marcelo fermi ormai da diversi mesi e con un’età non più giovane, questi sono i nomi più importanti. Anche il Napoli all’occorrenza, potrebbe pescare tra questi. Per la difesa, in caso di necessità, ci sono i nomi di Koffi Djidji, ex Torino e Daniel Amartey. Un altro difensore che potrebbe risultare interessante è Juan Escobar.

Per l’attacco, invece, spuntano i nomi di Wissam Ben Yedder, Ryan Kent, Maxi Gomez e Ryan Kent. Nomi che sicuramente non suscitano entusiasmo nella tifoseria ma che spesso risultano preziosi anche per gli allenamenti.

Tra i vari difensori, il nome più interessante sarebbe quindi quello dell’ex Torino Djidji. Con i granata era sotto contratto fino alla scorsa stagione, ma poi non è stato trovato l’accordo con il presidente Cairo. 112 le gare giocate con la maglia del Torino e quasi sempre presente in campo nella stagione 2022-2023, un profilo, quindi, di tutto rispetto.