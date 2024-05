Napoli, occhio agli svincolati per il 2025

I partenopei hanno un occhio di riguardo per la lista svincolati per l’anno 2025. Tanti i talenti potenzialmente acquistabili dal Napoli

Il Napoli potrebbe pensare a qualche rinforzo anticipato per il 2025. Sono tanti i giocatori di Serie A che andranno in scadenza tra un anno, di cui alcuni che potrebbero tornare utili ai partenopei. Per ora gli azzurri non hanno sondato minimamente alcun giocatore della lista, qualcuno solo un timido interesse, ma sembra possa esserci l’opportunità più ghiotta per alcuni.

Si parla di gente come Paulo Dybala e Federico Chiesa, su cui si sta muovendo un mercato immenso. Se per il primo appare probabile una permanenza in Serie A, il secondo dovrebbe andare in Inghilterra. Il Liverpool spinge, ma Chiesa potrebbe cercare di rimanere.

Tutti gli altri profili nella lista

La lista dei giocatori che andranno in scadenza è lunga, ma ricca. Anche alcuni giocatori del Napoli al suo interno. Ecco chi sono i giocatori che potrebbero non rinnovare con le rispettive squadre nel prossimo calciomercato:

Federico Chiesa

Weston McKennie

Moise Kean

Wojciech Szczęsny

Mattia Perin

Mattia De Sciglio

Danilo

Samuel Iling-Junior

Paulo Dybala

Leandro Paredes

Nicola Zalewski

Stephan El Shaarawy

Chris Smalling

Rick Karsdorp

Frank Zambo Anguissa

Nikita Contini

Juan Jesus

Davide Calabria

Alessandro Florenzi

Denzel Dumfries

Matteo Darmian

Francesco Acerbi

Stefan De Vrij

Marko Arnautovic

Nicolò Rovella

Adam Marusic

Luca Pellegrini

Matias Vecino

Elseid Hysaj

Mario Pasalic

Berat Djimsiti

Aleksey Miranchuk

Sead Kolasinac

Juan Musso

Davide Zappacosta

Rafael Toloi

Lucas Martinez Quarta

Cristiano Biraghi

Pietro Terracciano

Antonio Candreva

Lucasz Skorupski

Karol Linetty