Napoli, occhio al giallo contro l’Eintracht

I partenopei dovranno stare attenti, perché contro i tedeschi avranno vari giocatori diffidati che in caso di giallo salterebbero il ritorno

Grande attesa per la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte a Napoli. Contro i tedeschi i partenopei dovranno fare un’altra prestazione di rilievo, per portarsi avanti in questa edizione della più prestigiosa delle coppe europee.

Il Napoli, però, dovrà stare attento. Quattro giocatori sono a rischio tra tutte e due le squadre, specialmente perché sono diffidati. In caso di giallo potrebbero saltare il match di ritorno, che renderebbe la qualificazione più complicata.

I giocatori diffidati

Tra le fila del Napoli l’unico diffidato è Matteo Politano, che sarebbe una grossa perdita per i partenopei. Per i tedeschi, invece, a rischio ci sono Hasebe, Jakic e Smolcic. Un giallo potrebbe risultare fatale, considerando che il ritorno a Napoli potrebbe essere davvero incandescente.

Intanto l’allenatore dei tedeschi ha suonato ieri la carica: “Ci aspetta una partita straordinaria. Il nostro obiettivo è chiaro: andare avanti! Entrambi i club hanno squadre molto buone e stabili. Ci sarà il tutto esaurito, un’atmosfera fantastica, due squadre in ottima forma: è così che dovrebbe sempre essere. Il Napoli è anti-italiano. Hanno di gran lunga la massima intensità, giocano in modo molto aggressivo senza la palla, con un pressing alto e contro-pressing incredibilmente intenso. Lo sappiamo e ci siamo preparati per questo. Ma il Napoli non può ridursi solo alla fase offensiva. Hanno un ottimo equilibrio e subiscono pochi gol. Hanno giocato una fase a gironi eccezionalmente buona”.