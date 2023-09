Napoli: occhio al mercato degli svincolati

Il calciomercato in Italia è ufficialmente terminato. La sessione estiva ha portato in Serie A alcuni profili interessanti che stiamo avendo modo di notare. Resta aperto pero il mercato degli svincolati, ovvero quei calciatori liberi da vincoli contrattuali e senza alcuna squadra. La lista è davvero lunga e ci potrebbero essere varie occasioni per diversi club per rinforzare la propria rosa.

Il Napoli potrebbe darci un’occhiata. La società partenopea potrebbe fare un pensierino per un difensore centrale di esperienza. Garcia ha attualmente a disposizione come centrali: Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard e Natan. Il brasiliano è arrivato in estate ma non sembra essersi ancora adattato al calcio italiano. Fino a qualche giorno fa nella lista degli svincolati c’era anche Sergio Ramos che però alla fine è stato acquistato dal Siviglia.

Ci sono però altri difensori che potrebbe fare al caso del Napoli. Il nome più importante è sicuramente quello di Jerome Boateng, il tedesco è stato per anni un perno difensivo della difesa del Bayern Monaco. E’ rimasto senza contratto anche Nicolas N’Koulou, ex obiettivo del club azzurro che potrebbe ritornare di moda in questi giorni.

In questa lista piena di occasioni ci sono i nomi anche di due ex Napoli ovvero Victor Ruiz e Axel Tuanzebe (difensore inglese arrivato nel mercato di riparazione 2022). Altri profili interessanti sono quelli di Oscar Murillo e Michele Camporese che ha militato nella Fiorentina qualche anno fa.

La difesa del Napoli non ha brillato in queste prime giornate del campionato, sopratutto nell’ultima partita con la Lazio. Gli azzurri stanno soffrendo l’addio di Kim. Il brasiliano Natan è arrivato per sostituirlo ma non ha ancora visto il rettangolo di gioco. Per lui ci vuole ancora un po’ di tempo. Ha bisogno di entrare nei meccanismi della squadra e di conoscere al meglio il calcio italiano.