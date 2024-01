Napoli, occhio alla lista svincolati: alcuni big ancora senza contratto, ci sono anche Boateng e Doumbia

Il mercato di gennaio, solitamente, viene utilizzato dai club per sistemare gli errori commessi durante l’estate. Per questo motivo viene definito di riparazione, e il Napoli ne sta approfittando per rinforzare alcuni settori del campo.

Un occhio, però, è possibile darlo anche alla lista svincolati, con alcuni calciatori che, al momento, sono ancora senza squadra e potrebbero rappresentare delle opportunità per i club italiani, compreso il Napoli.

Viste le difficoltà nell’ingaggiare un calciatore di spessore a gennaio, è possibile sempre dare uno sguardo, quindi, alla lista svincolati, con alcuni difensori che, attualmente, sono ancora svincolati e senza contratto. Tra i migliori nomi altisonanti e con grande esperienza che potrebbero sicuramente fare comodo ad un allenatore come Walter Mazzarri.

BOATENG, MUSTAFI, JONES, DOUMBIA ANCORA SENZA CONTRATTO

Molti sono i nomi di spessore che al momento non hanno ancora trovato una squadra, quelli più importanti sono senza dubbio Boateng, Mustafi, Jones ed anche Doumbia. Quest’ultimo ha concluso la scorsa estate la sua avventura all’Angers, ma in passato ha anche indossato la maglia del PSG primavera e della prima squadra. Oltre al PSG ha vestito anche la maglia del Bari, oltre che altre squadre del campionato francese.

Per Mazzarri potrebbe rappresentare una valida alternativa anche per la corsia sinistra dove al momento Olivera è ancora fermo ai box. Doumbia, però, è un valido elemento anche per la difesa centrale con un sistema di gioco a tre. Bisognerà capire, quindi, cosa intenderà fare Mazzarri nella prossime partite. Se riuscirà a ritornare ai suoi livelli, può rappresentare un jolly capace di giocare in tutti i reparti arretrati del campo.