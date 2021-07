Napoli, occhio all’affare Boga: il gioiello del Sassuolo è in scadenza di contratto

Il Napoli è alla ricerca di nuovi innesti da mettere al servizio del mister Luciano Spalletti, che una volta approdato a Castelvolturno ha immediatamente dato indicazioni a Giuntoli ed il suo staff circa quelli che secondo lui erano i reparti da rinforzare.

Se è vero che le operazioni in entrata, quest’anno come lo scorso, sono state rese sicuramente più difficili data l’emergenza Covid, che ha giocato un brutto scherzo alle finanze dei club italiani e non, investire un minimo è quasi un imperativo.

Il Napoli, infatti, nel corso della prossima stagione dovrà riscattarsi dalla pessima figura fatta con la mancata qualificazione in Champions League. I tifosi sono stati chiari: vogliono arrivare lontano almeno in Europa.

Ebbene le ultime voci di mercato non sono state molto positive per il Sassuolo, che secondo alcune indiscrezioni rischia di perdere i suoi gioielli. Stiamo parlando in particolare di Jeremie Boga e Domenico Berardi.

“Almeno uno dei due dovrebbe andare via. L’ivoriano ha un contratto fino al 2022, ha visto ridurre la sua valutazione: il Sassuolo lo lascerà andare? Ci sono club stranieri ma ci sono anche Napoli, Milan e soprattutto Atalanta”, cita Tuttomercatoweb.