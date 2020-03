Napoli, occhio alle occasioni: Cavani, Ibra e tanti altri in scadenza di contratto

Il Napoli si sta iniziando a preparare per il mercato di luglio, analizzando i vari nomi giusti come possibili acquisti. Tra i calciatori che più fanno gola vi sono parecchi giocatori in scadenza di contratto, i quali potrebbero interessare soprattutto il Napoli.

Tra questi su tutti spiccano i nomi di Cavani, Bonaventura, Ibra, Willian e Pedro, già accostati all’SSC Napoli in tempi non sospetti. Ecco di seguito tutti i migliori giocatori in scadenza di contratto, divisi nei rispettivi campionati di appartenenza.

I MIGLIORI CALCIATORI IN SCADENZA DI CONTRATTO NEL 2020

SERIE A TOP 11 – Gigi Buffon (dovrebbe andare avanti ancora un anno); Lorenzo De Silvestri, Giorgio Chiellini (in odore di rinnovo anche lui), Josè Luis Palomino, Senad Lulic; Blaise Matuidi, Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura; Dries Mertens (dovrebbe restare a Napoli), Zlatan Ibrahimovic, José Callejòn.

PREMIER LEAGUE – Joe Hart; Cedric Soares, Jan Vertonghen, Eric Bailly, Nathaniel Clyne; Nemanja Matic, David Silva; Willian, Olivier Giroud, Pedro.

LA LIGA – Keylor Navas; Xavi Quintillà, Ezequiel Garay, Nacho, Dídac Vilà; Luka Modric (vicino al rinnovo col Real Madrid), Ever Banega, Mikel San José; Lei Wu, Santi Cazorla, Pablo Piatti.

BUNDESLIGA – Alexander Nübel; Niko Gießelmann, Benjamin Stambouli, Robin Knoche, Bastian Oczipka; Mario Götze, Charles Aránguiz, Janik Haberer; Salomon Kalou, Sebastian Andersson, Daniel Caligiuri.

LIGUE 1 – Walter Benitez; Thomas Meunier, Thiago Silva, Jemerson, Layvin Kurzawa; Arnaud Lusamba, Theo Valls, Thomas Mangani; Eric Maxim Choupo-Moting, Edinson Cavani, Loic Remy.