Napoli, non perde tempo: offerta da 38 milioni al Bayer

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando in due direttive diverse, ma rivolte verso il medesimo fine: migliorare la squadra. Il suo team, da un lato vuole ringiovanire la rosa, dall’altro alleggerire gli stipendi; senza rinunciare ai giocatori.

In questo contesto, si inserisce perfettamente un’indiscrezione, proveniente dalla Germania. Stando a quanto riportato da Ekrem Konur, il binocolo del Napoli sarebbe caduto su Enrest Poku. Il team, non si sarebbe limitato a sondare il territorio, ma sarebbe andato ben oltre, facendo, già, un’offerta per l’esterno offensivo del Bayer Leverkusen.

Ecco, quanto trapelato:” Un nuovo ‘game-changer’ da 35 km/h ha scatenato una guerra di offerte! Il Napoli ha offerto 38 milioni di euro per Ernest Poku, mentre la Juventus ha inviato osservatori a ogni partita”. La squadra tedesca non ha perso tempo e subito ha rilanciato, per 45 milioni di euro.

Poku ad oggi ha tutte le caratteristiche del calciatore perfetto: iper velocità, capacità di superare il nemico ed enormi margini di crescita. Il suo profilo è in linea con il club partenopeo. La squadra di ADL non vuole più grandi nomi, ma promesse giovanili da scoprire e valorizzare.

Tuttavia, la questione economica è un ostacolo: la proposta del team tedesco è molto alta. Spetta, ora, al Napoli decidere cosa fare. Investire così tanto non è un azzardo, se tale acquisto si inserisce in un disegno di ampio. È un rischio, invece, se non è accompagnato da un piano sottostante.