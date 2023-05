Napoli, offerta bomba per Arda Guler: i dettagli

Notizie importanti arrivano dalla Turchia: il Napoli sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa per Arda Guler, trequartista mancino classe 2005. Ecco i dettagli di questa bomba di mercato.

Offerta bomba

Stando a quanto riportato dal portale turco gazeteyaziyor, Arda Guler sarebbe il prossimo acquisto del club azzurro campione d’Italia. Trequartista mancino seguito da diversi club in Europa, classe 2005, e una carriera tutta da scoprire, il 18enne sarebbe uno degli obiettivi del Napoli.

Secondo quanto riportato dai media turchi, il Napoli avrebbe offerto 50 milioni di euro per strapparlo al Fenerbahce e, probabilmente, nel giro di una settimana la trattativa potrebbe chiudersi.

Chi è il giocatore turco

Arda Guler è un trequartista mancino che in questa stagione si è messo in mostra con 31 presenze, 6 gol e 5 assist. Il giocatore è seguito da tempo dal club azzurro, il quale apprezzerebbe le sue capacità e il modo in cui il giovane si è imposto come talento del panorama internazionale.