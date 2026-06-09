Napoli, non ha intenzione di cedere un centrocampista: un’offerta irrinunciabile potrebbe cambiare tutto

Con l’arrivo del periodo estivo, molte cose cambieranno per il Napoli. Antonio Vergara non smette di attirare l’attenzione di altre squadre.

Il centrocampista, classe 2003, nel giro di pochi anni è passato dalla serie C alla B; per poi, infine, arrivare a giocare in serie A. Il giovane, nato e cresciuto tra gli spalti del Maradona, nella stagione, appena terminata, si è guadagnato la fiducia del Mister Antonio Conte ed, in men che non si dica, si è distinto per aver segnato diversi gol fondamentali.

Vergara è vincolato al club azzurro da un contratto che ha come anno di scadenza il 2030. L’eventuale cessione del centrocampista consentirebbe ad Aurelio De Laurentiis di ottenere una plusvalenza totale, da destinare completamente alle casse della squadra.

Stando a quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, il club partenopeo non avrebbe intenzione di vendere il talento, classe 2003. Tuttavia, se dovesse arrivare un’offerta imperdibile, il Napoli potrebbe mostrarsi favorevole all’avvio delle trattative.

Ciò che è certo è che Vergara ad oggi rappresenta una risorsa per il team azzurro, sia dal punto di vista economico, sia sotto il profilo tecnico.