Napoli, offerta concreta per Scamacca. Anche il PSG sul giocatore

Il Napoli sembrerebbe aver messo sul piatto un’offerta concreta per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo classe 1999. Proprio lui potrebbe rappresentare l’erede di Osimhen qualora dovesse partire ma non è l’unico club a seguirlo. Ne ha parlato la Gazzetta dello Sport.

Offerta concreta per Scamacca

“La prima nomination era targata Inter. Poi, è arrivato il Milan per un derby milanese che ha portato tante parole, ma sinora pochi fatti. Nel frattempo è comparsa anche l’insidia del Paris Saint Germain. Nel complesso, però, l’offerta più concreta è stata quella del Napoli“ scrive il quotidiano sportivo.

Il giocatore ha rinnovato il contratto con il Sassuolo fino al 2026 “ma con il patto di avere il via libero in caso di un’offerta irrinunciabile”.

“È questo il punto: 40 milioni rischiano di essere pochi. E ciò tiene tutti in attesa. In questa asta a lenta carburazione bisogna chiaramente aspettare l’incastro giusto. Ovviamente il Napoli, con il ritorno in Champions League, può giocare un ruolo importante in questa partita se davvero Victor Osimhen va dove lo porta la sua ambizione” conclude il quotidiano sportivo.