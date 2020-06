Napoli, offerta da 11 milioni di euro all’Empoli per Ricci: la situazione

Il Napoli in quest’ultimo periodo ha messo gli occhi in maniera decisa su Samuele Ricci, baby talento dell’Empoli. L’ultima stagione di Serie B ha visto brillare il classe 2001 tanto da attirare su di sé parecchi interessi da parte di club importanti. Tra questi, ovviamente, vi sono gli azzurri.

Secondo quanto riportato da Sky Sport quest’oggi, il Napoli avrebbe addirittura provato ad anticipare la concorrenza facendo recapitare all’Empoli già una prima offerta. Offerta che al momento è sotto l’attenta valutazione del presidente Corsi.

Il valore dell’offerta, secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, si attesta intorno agli 11-12 milioni. Un’offerta idonea che sta facendo molto riflettere il presidente Corsi, il quale però ha recentemente affermato di voler trattenere Samuele Ricci.

Secondo il presidente, il sogno del calciatore stesso sarebbe quello di riportare l’Empoli in Serie A per poi disputare con la stessa maglia il massimo campionato italiano. Per accontentare le volontà del calciatore il Napoli ne acquisterebbe il cartellino lasciandolo però in prestito nella città toscana.

Un’operazione fattibile che permetterebbe al talento di Samuele Ricci, classe 2001, di continuare a crescere giocando con continuità e senza troppe pressioni. Una volta maturato, il centrocampista difensivo nato a Pordenone sarà pronto a sbarcare in quel di Napoli.