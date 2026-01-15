Napoli, offerta da 30 milioni per Allan

I partenopei sarebbero pronti ad un’offerta per Allan del Palmeiras. Il giovane calciatore viene valutato circa 30 milioni ma ci sono dei problemi

Pista brasiliana

Il Napoli continua a seguire con attenzione il mercato estero, in particolare quello brasiliano, da cui in passato sono arrivati giocatori molto importanti. In questi giorni si parla molto di Allan, un giovane calciatore che sta crescendo bene e che ha attirato l’interesse del club azzurro. La società partenopea avrebbe già fatto un primo tentativo concreto, presentando un’offerta di circa 30 milioni di euro.

Allan è un giocatore giovane ma con buone qualità. In campo si fa notare per la sua tecnica, la velocità e la capacità di aiutare la squadra nei momenti difficili. Proprio per questo il Napoli lo considera un profilo interessante, capace di dare freschezza e nuove soluzioni alla rosa. L’idea sarebbe quella di portarlo in Italia e farlo crescere con calma, senza troppe pressioni.

Rifiuto del Palmeiras

La trattativa, però, non è semplice. Il club brasiliano non ha intenzione di cedere facilmente il giocatore e, almeno per ora, ha deciso di respingere la prima proposta. Allan è visto come un elemento importante per la squadra e la società vorrebbe tenerlo ancora, soprattutto perché è legato da un contratto lungo.

Nonostante il rifiuto iniziale, il Napoli continua a monitorare la situazione. Nei prossimi giorni potrebbe decidere se fare un’altra offerta oppure valutare altre soluzioni sul mercato. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che potrebbe essere incuriosito dalla possibilità di giocare in Europa e mettersi alla prova in un campionato diverso.