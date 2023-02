Napoli, Offerta dagli USA per rilevare la società

L’inarrestabile Napoli di quest’anno non solo fa sognare i tifosi in ogni match ma ha attirato l’attenzione dell’imprenditori oltre oceano. Fa gola, infatti, l’opportunità di poter rilevare una società esplosa sotto gli occhi di tutti e che nei prossimi anni potrebbe essere più che fruttifera.

A contribuire all’affare, non solo i progetti futuri, ma anche il fatto che ci troviamo di fronte ad una delle società italiane con la migliore gestione finanziaria. Considerando lo scandalo che ha colpito la Juventus pochi mesi fa, salta all’occhio come invece gli azzurri potranno chiudere il bilancio in positivo con le entrate derivate dalla Champions.

Insomma, una società che fa gola agli imprenditori che non hanno tardato a fare offerte. Al presidente De Laurentiis, infatti, è giunta voce di un’offerta miliardaria per convincerlo a cedere il club.

A parlarne è stato Ciro Venerato: “Pochi giorni fa, una multinazionale americana ha offerto 1 miliardo e 200 milioni di euro per rilevare il Napoli. De Laurentiis ha rifiutato ritenendo l’offerta bassa. Anche perché non c’è un euro di debito in questa società“.