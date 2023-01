Napoli – Offerta in arrivo per Demme

La Serie A è ormai tornata in campo ma gennaio è anche il mese delle trattative in vista della sessione di mercato invernale. Il Napoli ha più volte fatto sapere di non voler concludere importanti operazioni in entrata ma ci sono alcune situazioni in uscita che potrebbero essere riviste.

E’ da tempo, infatti, che si vocifera riguardo la possibile partenza di Diego Demme. Il centrocampista tedesco classe 1991 è arrivato a Napoli per 12 milioni nel gennaio 2020 ma secondo le ultime voci sembrerebbe ad un passo dal dire addio alla maglia azzurra.

L’indiscrezione arriva dai microfoni di Sky secondo cui per il calciatore tedesco sembra si sia fatto avanti l’Adana Demirspor. Il club turco aveva inizialmente pensato a Bakayoko del Milan ma ha poi ripiegato sul centrocampista azzurro.

L’offerta del club prevede il prestito con diritto di riscatto ma il Napoli sembra non essersi ancora pronunciato al riguardo. Nelle prossime settimane è attesa la risposta dagli azzurri.