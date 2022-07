Napoli, possibile offerta in arrivo per Osimhen

Victor Osimhen, classe ’98, nonostante non sia ufficialmente in vendita è tenuto d’occhio dalle squadre in Europa.

Attualmente il calciatore ha un contratto di circa 4 milioni netti con scadenza nel 2025 quindi la squadra partenopea può gestire con tranquillità la sua situazione fino alla prossima sessione di mercato, tuttavia ad alcune offerte sembra difficile rifiutare.

Dalle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che il nigeriano non sia totalmente incedibile se dovesse arrivare una buona offerta che non deluda le aspettative di De Laurentiis secondo cui il valore di mercato di Osimhen si aggira sui 100 milioni.

L’OFFERTA

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild in casa Bayern Monaco è prevista la partenza di Lewandowski che sarebbe pronto a volare verso il Barcellona.

Quindi l’offerta per Osimhen, nonostante si parli soltanto di una telefonata, potrebbe arrivare proprio dalla Germania vista la quota di 120 milioni stanziata dalla società per far fronte alla partenza dell’attaccante polacco.

I nomi per quanto riguarda i possibili sostituti dell’attaccante sono Scamacca e Broja.