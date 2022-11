Napoli, offerta mostruosa per Elmas

Nell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta, il Napoli ha conquistato i tre punti in un campo difficile come quello di Bergamo. Gli azzurri, dopo essere finiti sotto di un gol, hanno conquistato la vittoria con le reti di Osimhen ed Elmas.

E’ stato proprio l’ex Fenerbahce a siglare i tre punti al 35′ ma nonostante questo non gode della stima di tutti i tifosi. Spalletti, infatti, con la scelta di schierare Elmas titolare come sostituto dell’infortunato Kvaratskhelia ha spiazzato tutti quelli che credevano che il predestinato fosse Raspadori.

Il mister toscano, quindi, punta molto sul calciatore macedone e sembra non essere disposto alla cessione. Della stessa opinione anche il ds Giuntoli che ha rifiutato importanti offerte arrivate proprio per il centrocampista.

L’indiscrezione è arrivata dall’esperto di mercato Ciro Venerato che durante la trasmissione Terzo Tempo ha rivelato: “Il Napoli riceve un giorno sì e l’altro pure una offerta per Elmas, c’è la fila dall’estero per il calciatore. Vi posso dire che arrivò una offerta monstre dal Benfica per il macedone: 15 o 18 milioni, non ricordo bene. Ebbi tale soffiata da un cronista di A Bola. Chiamai Cristiano Giuntoli, il DS mi rispose: ‘Sì, è tutto vero, ma io Elmas non lo cedo”.