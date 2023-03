Napoli, offerta per Baldanzi: la risposta dell’Empoli

Il Napoli avrebbe fatto un’offerta per Tommaso Baldanzi dell’Empoli, che sta disputando un’ottima stagione con i toscani

Tommaso Baldanzi è tra i profili più in bella vista tra i giovani della nostra Serie A. Il calciatore classe 2003 sta giocando un ottimo campionato, tanto da avere gli occhi di tutta l’Italia calcistica addosso.

Tante squadre lo vogliono, ma per ora resterà in Toscana. A rimandare i discorsi è stato Federico Pastorello, suo agente che ha detto: “Baldanzi? Veramente sono contentissimo, perché è un bellissimo esempio dei giovani di oggi che sono una rarità: un ragazzo semplice, cresciuto in una famiglia meravigliosa. La sua famiglia la devo ringraziare, gli han dato valori che oggi nei giovani talenti si è sempre più persa: valori di famiglia e rapporti. Sono convinto che farà un gran finale di stagione, poi è contentissimo ad Empoli: la società gli ha rinnovato il contratto, con calma vedremo. Sicuramente il mercato lo fa da solo, è veramente troppo forte! Valutazione? Deciderà il presidente dell’Empoli, al mercato ci penseremo in estate”.

Il Napoli ci prova

Stando quanto riferito da ‘Il Mattino’ , il giocatore avrebbe attratto l’interesse del Napoli che lo vorrebbe già dalla prossima estate. Un tentativo sarebbe già stato fatto, ma con l’Empoli che avrebbe rimandato tutto alla prossima estate. I toscani sembrano volerlo trattenere e non cederanno subito alle avances delle big.

Intanto, l’agente di Baldanzi ha anche confermato l’interesse dei partenopei: “Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Oggi il livello del Napoli è elevatissimo e da un punto di vista tecnico il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli. Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A, non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo”.