Napoli, offerta per Kilman del Wolverhampton

Il Napoli avrebbe fatto un’offerta per Kilman del Wolverhampton. Il calciatore potrebbe arrivare per sostituire Kim Min Jae

Tanti i nomi fatti per il post Kim Min Jae a Napoli, con il giocatore sudcoreano ancora però nel capoluogo partenopeo. Presto il difensore dovrebbe salutare per trasferirsi al Bayern Monaco, con gli azzurri che dovranno forzatamente cercare un sostituto.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, i partenopei si starebbero già muovendo per provare a prendere un sostituto. Nella lista di Aurelio De Laurentiis ci sarebbe Max Kilman, classe ’97 inglese di origini ucraine che gioca nel Wolverhampton. Il calciatore è valutato circa 35 milioni di euro e gli inglesi sarebbero ben disposti a lasciarlo partire.

Cosa dicono da Radio Kiss Kiss

A parlare della situazione è stato Valter De Maggio, che ha parlato durante la trasmissione Radio Goal in onda proprio su Radio Kiss Kiss. Il giornalista ha detto: “Con Kim ad un passo dal Bayern Monaco, il Napoli sta sondando tre nomi per rimpiazzare il difensore coreano. Il profilo nuovo è quello di Kilman, offerti 35 milioni al Wolverhampton che però, almeno per il momento, rifiuta. Altri giocatori che piacciono sono Le Normand e Schuurs. Il primo è davvero un grande giocatore, mi piace tantissimo. Vedrei bene anche una coppia formata da Schuurs e Amir Rrahmani anche se sono entrambi di piede destro. Il Napoli cercherà di allestire una compagine competitiva”. È probabile, quindi, che gli azzurri prendano in considerazione il poter prendere il giocatore subito dopo la cessione di Kim.