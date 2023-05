Napoli, Offerta per Osimhen dal Chelsea: cash più due contropartite

Il Napoli è stato in grado di dominare ininterrottamente la classifica di Serie A in questa stagione calcistica con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre italiane.

Non a caso, il nigeriano è entrato nel mirino delle big d’Europa che in estate potrebbero tentare di sfondare il muro dei 150 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più osservati dell’anno.

Quella richiesta da De Laurentiis è sicuramente una cifra che poche squadre in Europa possono permettersi in quanto alla somma del cartellino va poi aggiunto un ingaggio di un certo livello.

Eppure il Chelsea sembra fare sul serio, a rivelare i dettagli dell’offerta proposta al patron azzurro ci pensa l’edizione del Corriere dello Sport: “Il Chelsea vuole Osimhen e nella sua offerta, che in qualche modo dovrà coprire i 150-160 milioni della valutazione di De Laurentiis, è pronto a inserire Pulisic e Kepa“.

“Due e poi sterline, cioè euro. Cash. Da Londra fanno sul serio e il Napoli ascolta nonostante la priprità del presidente sia quella di confermare Osi e addirittura di prolungare il contratto in scadenza nel 2025. Ma l’ultima pagina di questa storia di mercato potrà scriverla soltanto Victor e lui non ha alcuna intenzione di rinunciare alla Champions“.