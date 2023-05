Napoli, Offerta per Osimhen dal PSG: “80 mln di euro più due contropartite”

Il Napoli è stato in grado di dominare ininterrottamente la classifica di Serie A in questa stagione calcistica con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre italiane.

Non a caso, il nigeriano è entrato nel mirino delle big d’Europa che in estate potrebbero tentare di sfondare il muro dei 150 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più osservati dell’anno.

Quella richiesta da De Laurentiis è sicuramente una cifra che poche squadre in Europa possono permettersi in quanto alla somma del cartellino andrà aggiunto un ingaggio di un certo livello.

In Europa, tra i club interessati, c’è sicuramente il PSG. Riguardo possibili trattative è arrivato un messaggio da un telespettatore di Tele A durante il programma Fuorigioco: “Mi è arrivata una indiscrezione direttamente da Parigi: il Psg offre Icardi, Navas e 80 milioni per Victor Osimhen, attuale capocannoniere del campionato italiano di Serie A“

A smorzare l’entusiasmo interviene subito Enrico Fedele: “Ma no, che operazione è? Non credo sia un affare fattibile”. Mentre Antonio Corrado aggiunge: “Mauro Icardi e Luciano Spalletti, eventualmente, ancora insieme? Non penso considerando i trascorsi dei due”.