Napoli, offerta Theate: i dettagli

Arthur Theate potrebbe tornare in Serie A entro la prossima stagione: ecco tutto ciò che sappiamo e cosa fare per farlo tornare

Arthur Theate potrebbe fare ritorno in Serie A nella prossima stagione, poiché intermediari hanno sondato Roma e Milan (a cui è stata proposta nel 2023) e ora anche Napoli, che sembrerebbe aver ricevuto un’offerta nelle ultime settimane.

I dettagli per il trasferimento

Operatori di mercato, secondo le ultime informazioni, stanno cercando di portare l’ex difensore del Bologna in Italia già a gennaio, consci che il budget degli azzurri per un nuovo difensore centrale si aggira intorno ai 20 milioni, una cifra vicina al valore attuale del belga (25 milioni di euro). Theate, che può anche giocare come terzino, è noto per la sua versatilità e ha già esperienza nel campionato italiano, risultando quindi un’opzione attraente.

Il suo nome sarebbe stato nuovamente suggerito a Maurizio Micheli, alla luce delle difficoltà riscontrate con il Genoa per Radu Dragusin, il quale sembra più incline a un trasferimento al Tottenham o al Bayern Monaco. La dirigenza partenopea, tuttavia, preferirebbe un difensore destro, possibilmente a un costo inferiore, considerando che Theate ha rinnovato il contratto a settembre e attualmente guadagna 2 milioni netti a stagione in Francia.

Resta da capire se il Rennes, attuale detentore del suo cartellino, sia disposto a cederlo durante la stagione. Il presidente del club francese sembra non avere necessità finanziarie e potrebbe non essere propenso a fare sconti su Theate.