Napoli, offerta ufficiale da 35 milioni di € per Simakan: la risposta del Lipsia

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è consapevole che per puntare ai quarti di UEFA Champions League e qualificarsi tra le prime quattro nel massimo campionato italiano, sarà necessario fare qualche investimento di spessore, soprattutto per quanto riguarda la difesa.

Natan, infatti, non fornisce adeguate garanzie ed è attualmente fuori per infortunio. Per questo motivo la dirigenza è al lavoro per acquistare un nuovo centrale e, secondo quanto riportato da Footmercato, avrebbe messo gli occhi su Mohamed Simakan, difensore del Lipsia.

Vista la trattativa per Elmas, Aurelio De Laurentiis avrebbe quindi presentato un’offerta ufficiale da 35 milioni di euro per acquistare le prestazioni sportive del forte centrale francese nel giro della Nazionale under-21.

IL LIPSIA DICE NO ALLA PROPOSTA DELLA SSC NAPOLI

La squadra tedesca, però, ha rifiutato la proposta del Napoli, che dovrà quindi visionare altri profili per puntellare il reparto arretrato del campo.

Considerando la cifra offerta (35 milioni di euro, ndr), si intuisce che il Napoli ha un budget importante per il mercato di gennaio e che vuole fare un acquisto di spessore per la difesa.