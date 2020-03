Napoli, offerta ufficiale da 15 milioni per Tsimikas: arriva la risposta dell’Olympiakos

In casa Napoli ci si sta concentrando ovviamente, causa stop del campionato, sul calciomercato. La priorità, oltre ad un colpo di spessore in attacco, rimane come più volte detto il terzino sinistro. In questo ruolo infatti il Napoli può al momento contare sul solo Mario Rui, con Ghoulam difficilmente recuperabile per il futuro. Il terzino algerino, dopo il grave infortunio di due anni e mezzo fa, non è più riuscito a tornare ai suoi altissimi livelli.

Nella caccia al terzino sinistro il Napoli sembra comunque aver individuato il nome su cui puntare forte: Kostas Tsikimas dell’Olympiakos. Inoltre, secondo quanto riportato questa mattina dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società partenopea avrebbe fatto ufficialmente recapitare ai greci un’offerta ufficiale di circa 15 milioni.

Immediata però è stata risposta della società greca: un no secco motivato dalla valutazione che gli ellenici danno del proprio giocatore, ovvero 20 milioni d’euro. Una differenza quindi, tra domanda e offerta, di circa 5 milioni. Cristiano Giuntoli però rimane molto ottimista riguardo alla buona riuscita della trattativa, fiducioso di poter convincere l’Olympiakos con l’inserimento di alcuni bonus.

Kostas Tsimikas, classe ’96, è un profilo graditissimo dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, il quale ne avrebbe fatta espressa richiesta. Un’affare quindi che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. In ballo c’è ancora qualche milione, facilmente colmabile però dalle due parti.