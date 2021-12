Napoli, offerta ufficiale per Nandez: Spalletti lo vorrebbe già a gennaio

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli starebbe facendo sul serio per avere Nahitan Nandez dal Cagliari già a gennaio. Aurelio De Laurentiis infatti ha presentato un’offerta ufficiale al club sardo: una richiesta di prestito per 6 mesi con conseguente diritto di riscatto.

L’offerta non ha scaldato particolarmente il cuore della dirigenza del Cagliari, che invece vorrebbe un obbligo di riscatto. Il tentativo ufficiale del Napoli comunque ha certificato l’interesse del club partenopeo che si è inserito prepotentemente nella corsa al calciatore uruguaiano.

Da battere rimane la forte concorrenza dell’Inter, ma il Napoli fa sul serio e la convinzione alla lunga potrebbe risultare decisiva. Il profilo di Nandez gode della massima stima sia della dirigenza azzurra che di Luciano Spalletti, desideroso di aggiungere al proprio scacchiere un mediano duttile e di qualità.

L’alternativa a Nandez rimane Matias Vecino, anch’egli uruguaiano ma con un cartellino molto più abbordabile. Da non sottovalutare infatti un mini effetto domino in cui Nandez approdi all’Inter, in modo da liberare il passaggio di Vecino al Napoli.

Solo scenari al momento, che però potrebbero ben presto diventare realtà. Il mercato di riparazione è alle porte ed il Napoli è pronto a mettere a segno dei colpi mirati per rinforzare la rosa. Un centrocampista centrale ed un difensore potrebbero servire a Luciano Spalletti, anche se probabilmente non saranno fatti salti mortali per provare ad acquistarli.