Napoli, offerta ufficiale per Ounahi. L’alternativa gioca nel campionato italiano e costa 20 milioni

Il mercato del Napoli, prima della chiusura, può regalare ancora sorprese. Il dirigente Cristiano Giuntoli è infatti in trattativa per chiudere il primo acquisto per il prossimo mercato di giugno: Ounahi.

Come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la SSC Napoli ha già formulato la sua prima offerta ufficiale al club, offrendo 10 milioni di euro più bonus. La proposta, al momento, è stata accantonata con l’Angers che richiede quasi il doppio.

Il club azzurro, in ogni caso, ha già pronta l’alternativa: “Al tempo stesso le alternative non mancano, con giocatori di caratteristiche diverse. Come il tedesco dell’Udinese Lazar Samardzic, classe 2002, anche lui osservato da tempo“. Il centrocampista è valutato 20 milioni di euro dall’Udinese.