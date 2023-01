Napoli, offerta ufficiale per Traorè: il calciatore declina, ingaggio ritenuto troppo basso

L’esperto di mercato RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del mercato del Napoli. La squadra di Aurelio De Laurentiis, infatti, ha già iniziato a pensare al prossimo mercato estivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Cristiano Giuntoli avrebbe presentato un’offerta per Traorè, ex Barcellona, con quest’ultimo che però avrebbe declinato la proposta per via dell’ingaggio ritenuto non adeguato.

“Troppo bassa l’offerta o scarso interesse reciproco. Sta di fatto che il Napoli sta valutando altri nomi”.

“Molto probabilmente Traorè e il suo entourage puntano a restare in Premier. Il Napoli avrebbe al massimo proposto 3 milioni netti a stagione, ingaggio distante dalle idee dell’esterno“.

Il Napoli aveva individuato in Traorè un degno successo di Hirving Lozano, il quale sarebbe destinato a lasciare il club azzurro al termine della stagione.