Napoli, offerti 21 milioni alla SPAL per Petagna: l’alternativa è Mateta

Nel pre-partita del match contro la Juventus, ai microfoni di Sky Sport, Cristiano Giuntoli aveva affermato che il mercato in entrata del Napoli potesse considerarsi quasi chiuso. “Quasi” però. A detto del direttore sportivo azzurro infatti il Napoli rimane vigile su alcune opportunità, soprattutto in attacco. L’idea infatti è quella di sostituire Fernando Llorente.

L’attaccante spagnolo vorrebbe cambiare aria per trovare maggior minutaggio. Il Napoli d’altro canto non è rimasto appieno soddisfatto delle prestazioni del suo centravanti. Ecco allora che la società azzurra si è adoperata sul mercato per trovare un attaccante da prendere già a gennaio. Una volta concluso l’eventuale acquisto quindi, Fernando Llorente sarà libero di partire verso nuove mete.

Notizia di ieri è che il Napoli stia facendo sul serio per Andrea Petagna, attaccante classe ’95 della SPAL. Agli spallini è stata già fatta recapitare la prima offerta azzurra: 21 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Il club ferrarese reputa idonea l’offerta del Napoli ma non vorrebbe privarsi del proprio attaccante già a gennaio.

In quel di Ferrara ci si vorrebbe infatti accordare con il Napoli per chiudere ora la trattativa, facendo però trasferire Petagna in azzurro solo dalla prossima stagione. La società partenopea però, intenzionata all’acquisto immediato di un centravanti, non è favorevole a tale operazione. Ecco allora spuntare già l’alternativa: Mateta, centravanti francese classe ’97 del Mainz.