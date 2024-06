Napoli, offerti 35 milioni per Artem Dovbyk

Artem Dovbyk è un obiettivo concreto per il Napoli, che secondo fonti spagnole ha già presentato un’offerta che si avvicina alle richieste del Girona. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club catalano ha fissato il prezzo del giocatore a 40 milioni di euro, una somma negoziabile ma non di molto.

Il Napoli avrebbe avanzato una proposta di circa 35 milioni di euro, mentre l’Atletico Madrid, altro pretendente serio per il centravanti ucraino, si sarebbe fermato a 25 milioni, una cifra giudicata insufficiente dal Girona.

Il contratto in scadenza nel 2028

Il Girona, che si prepara a una significativa riorganizzazione tra prestiti conclusi e cessioni, potrebbe finanziare parte di questa rivoluzione grazie alla vendita di Dovbyk, autore di una stagione straordinaria con 24 gol e 8 assist in 36 partite di Liga.

Il contratto del giocatore, in scadenza nel 2028, lo vede attualmente concentrato sull’Europeo con l’Ucraina, un’importante vetrina per il suo futuro. Sebbene l’idea di non partecipare alle competizioni europee non lo entusiasmi, Dovbyk non ha escluso la possibilità di trasferirsi al Napoli, affascinato dall’interesse del club partenopeo.