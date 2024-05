Napoli, offerti 35 milioni più bonus per Buongiorno: la risposta del Torino

Il Napoli guarda al futuro nonostante il campionato non sia ancora concluso. Mentre alcuni giocatori azzurri potrebbero dire addio al club, ci sono già voci di nuovi arrivi in arrivo. Uno dei nomi seguiti con attenzione dalla dirigenza del Napoli è Alessandro Buongiorno, un obiettivo per rinforzare la difesa.

La richiesta del Napoli e la risposta del Torino

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha presentato un’offerta al Torino per il cartellino di Buongiorno: 35 milioni più 5 di bonus. Un’offerta considerevole nel contesto del calcio italiano, ma il Torino sembra essere fermamente ancorato alla sua richiesta di 45 milioni per il difensore centrale, un giocatore molto talentuoso che ha anche conseguito una laurea in economia aziendale. Si tratta di una valutazione che riflette l’interesse dei club della Premier League per il giocatore.

Buongiorno considerato un leader

Buongiorno è stato considerato un leader della squadra anche dall’Atalanta, che l’anno scorso era vicina a acquistarlo per 25 milioni, ma ha poi rinunciato di fronte alla sua volontà di restare a Torino, città di cui è originario e dove è cresciuto nel vivaio del club granata.

Nonostante la determinazione del Napoli nell’acquisire il giocatore, dovrà confrontarsi con la richiesta di valutazione del Torino, che potrebbe essere ulteriormente alzata dalla competizione proveniente dalla Premier League.