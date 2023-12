Napoli, oltre la sconfitta un’altra brutta notizia (e conferma). I tifosi criticano un calciatore

Tre sconfitte nelle ultime tre partite, solo due gol fatti ed otto gol subiti. È questo il bottino di Mazzarri nelle gare contro Real Madrid, Inter e Juventus, partite che fanno capire come quest’anno il club azzurro non avrà nessuna possibilità di puntare a vincere un trofeo come lo scorso anno.

Più della sconfitta, forse, è questa la notizia peggiore per il club azzurro, con i tifosi azzurri che si sono praticamente rassegnati e attendono solo che questa stagione volga al termine.

Ora, inoltre, a rischio è anche la qualificazione alla prossima Champions League, con il Napoli fuori dalle prime quattro.

TIFOSI NAPOLI SI SCAGLIANO CONTRO ZAMBO ANGUISSA: “CON LUI GIOCHIAMO IN 10”

I tifosi azzurri hanno puntato il dito, in particolare, contro due calciatori: Rrahmani ed Anguissa. Il centrocampista, in particolare, è solo la brutta figura del giocatore dello scorso anno: “Con lui sembra di giocare in dieci, da quando ha rinnovato il contratto è scomparso”, “Davvero ci serve un giocatore così?”, sono alcuni dei commenti.