Tuttosport – Idea di scambio tra Napoli e Olympiakos: Manolas per Camara!

Non finiscono le sorprese in casa Napoli. Dopo l’arrivo dello svincolato Juan Jesus, ex Roma e Inter, potrebbe partire inaspettatamente Kostas Manolas. Il difensore greco, arrivato dalla Roma per oltre 30 milioni di euro, non ha mai reso come aveva fatto nella capitale.

Aurelio De Laurentiis ora sarebbe ben felice di liberarsi di un ingaggio da oltre quattro milioni di euro netti annui. Sulle tracce del numero 44 azzurro vi è l’Olympiakos, club nel quale vi è già stato prima di passare al club giallorosso.

Come riporta Tuttosport, l’Olympiakos è in contatto costante con la dirigenza azzurra, ed è notizia di poche ore fa che dietro tutto questo ci sarebbe la regia di Mino Raiola.

L’idea sarebbe quella di uno scambio alla pari con il mediano in forza ai greci, Mady Camara, che piace al Napoli e a Spalletti, il quale, a pochi giorni dall’inizio del campionato, ha ancora la coperta corta a centrocampo.

Entrambi i giocatori sono seguiti di Raiola, quindi tra non molto si potrebbe chiudere questo scambio che farebbe contenti tutti. Il Napoli, in più, potrebbe aggiungere circa tre milioni di euro da versare ai greci in un paio di anni, dato che la valutazione di Camara è leggermente più alta di quella di Manolas.