Napoli, opzione Malick Thiaw per l’estate: il Milan lo vuole subito

Un altro nome si aggiunge alla lunga lista di giocatori interessanti per il Napoli. Questa volta si vola in Germania per Malick Thiaw, difensore dello Schalke 04. Il giovane centrale tedesco piace molto al club azzurro che starebbe pensando di portarlo in Italia per la sessione estiva del calciomercato.

Concorrenza per Thiaw

Il giovane calciatore, però, piace molto anche ad altri club, come ad esempio il Milan, che al contrario degli azzurri, lo vogliono subito. Riporta Tuttomercatoweb.com: “Malick Thiaw e il Milan. Trovano conferma le voci emerse nella giornata di ieri che vogliono i rossoneri forti sul centrale dello Schalke 04”.

Stando alla versione di Tmw, il club rossonero starebbe valutando l’acquisto e non il prestito sin da questa sessione di mercato. Tuttavia, il Napoli sembrerebbe comunque avvantaggiato perché comprarlo in estate sarebbe una soluzione migliore per lo Schalke 04 che lotta per tornare dalla Zweite in Bundesliga.

Non solo club italiani

Il giovane centrale tedesco non piace solo ai due club italiani ma anche alla Premier. Sul difensore, infatti, ci sarebbero anche West Ham e una forte concorrenza del Liverpool. Malick Thiaw è un centrale tedesco roccioso ma con cittadinanza finlandese; ha totalizzato 47 presenze in prima squadra ed è valutato circa 5 milioni di euro.

Thiaw, centrale classe 2001, possiede anche una certa duttilità, infatti, spesso ha giocato a centrocampo senza sfigurare troppo. Il giovane, quindi, potrebbe rientrare nei parametri del Napoli ma ad attenderli una fortissima concorrenza.