Napoli, ora è emergenza! Ospina si ferma con la Colombia, Bakayoko ha la febbre, Hysaj positivo

Nubi nere si addensano sul ritiro del Napoli alla vigilia del match clou contro il Milan di domenica sera. Gattuso, contro la sua ex squadra del cuore, dovrà fare a meno di tanti titolari, bloccati da infortuni e malesseri. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è il portiere colombiano David Ospina che ha dovuto alzare bandiera bianca con i “Cafeteros” per problemi fisici.

Il numero uno partenopeo alla fine non ce l’ha fatta e nonostante abbia raggiunto i propri connazionali per il match contro l’Uruguay è rimasto a guardare Cavani e soci farne tre ai ragazzi colombiani. Il portiere era uscito malconcio dalla gara di A contro il Bologna ma ha voluto comunque provare a raggiungere il ct Queiroz in barba a dolori e fastidi. Le sue condizioni non gli hanno permesso però in alcun modo di essere d’aiuto e ora il Napoli dovrà fare i conti con un giocatore che oltre a patire i propri dolori ha attraversato per due volte l’oceano e arriverà soltanto domani a Castelvolturno.

Una volta sbarcato, i sanitari degli Azzurri provvederanno agli esami del caso e questo permetterà di capire i danni e stilare un programma di recupero. Intanto è quasi sicura l’assenza di Ospina nelle gare contro Milan, Rijeka e Roma. Impegni importanti e fondamentali per il prosieguo della stagione. Toccherà a Meret non far rimpiangere il colombiano.

Intanto dall’infermeria arrivano notizie tremende anche da parte di Tiemoue Bakayoko, Fernando Llorente e Elseid Hysaj. I primi due, dopo aver saltato parte dell’allenamento in gruppo di ieri, rimarranno a casa per un improvviso attacco febbrile.

Di tutt’altra natura invece la defezione del terzino sinistro albanese che in ritiro con la sua nazionale è stato trovato positivo al coronavirus. A spiegare la situazione ci ha pensato un comunicato ufficiale del Napoli che recita: “In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania“.