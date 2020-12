Napoli, ora Ruiz è un caso: il playmaker è il peggiore di un ingranaggio perfetto

Pioggia di critiche per Fabian Ruiz sui maggiori quotidiani e sui social, dove lo spagnolo viene indicato come la grande delusione della formazione di Gattuso. Contro la Sampdoria l’ex Betis è apparso tra i meno brillanti tanto da costringere il coach a sostituirlo durante l’intervallo. Una bocciatura che apre una piccola crisi all’interno dello spogliatoio azzurro finora ritenuto tra i più coesi del panorama italiano.

Quello ammirato ieri non è certo il Fabian Ruiz di qualche tempo fa. Compassato, impreciso e mai davvero al centro dell’azione, lo spagnolo sembra attraversare un periodo complicato che influisce pesantemente sulle sue prestazioni. I compagni lo aiutano e sanno che può fare la differenza in qualunque momento. Toccherà a lui dimostrare di essere soltanto rimasto invischiato in un periodo no e tornare presto a dare spettacolo.

Non ci sono certo andati giù leggeri i giornali stamattina. Da ogni parte è un fiorire di voti negativi alla performance e commenti tutt’altro che lusinghieri. La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tuttosport all’unisono rimarcano con un poco lusinghiero 5 la metà gara giocata da Ruiz.

“Peggiore in campo”, “freno della squadra”, “lento” sono sono alcuni degli epiteti rivolti a Fabian Ruiz che riceve poi da Il Mattino la mazzata finale. “Fuori forma e con la testa chissà dove, sbaglia proprio tutto, sempre. Anche tecnicamente è una giornataccia: c’è da sporcarsi le mani, mettere le mani nel fango in una partiva che va giocata con la clava ma lascia da solo Demme in questo compito, complicando a tutti la giornata“. Laconica la conclusione: “Giusto il cambio!”.

Intanto nel primo pomeriggio negli accoppiamenti per la fase a scontri diretti il Napoli ha pescato gli andalusi del Granada. Dal suo account twitter, Ruiz non ha tardato a esprimere le proprie emozioni a riguardo. “Adesso conosciamo il nostro nuovo rivale in EuropaLeague: è sempre un piacere giocare nella mia terra, l’Andalusia”. Speriamo che per vedere il giocatore di nuovo in palla non si debba aspettare fino al prossimo 18 febbraio.