Napoli, ordinanza antimovida: nuove regole

Nel Comune di Napoli è in arrivo la nuova ordinanza sulla movida, firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. Il decreto introdurrà rigide regole sulle attività notturne nelle aree di via Domenico Capitelli, vico Quercia, vico II Quercia, via Nina Moscati, via Cisterna dell’Olio, vico II Cisterna dell’Olio e vico III Cisterna dell’Olio, nel centro storico cittadino.

ORDINANZA ANTIMOVIDA – Il provvedimento avrà durata di due mesi a partire dalla sua pubblicazione. La disposizione ha l’obiettivo di a ridurre l’inquinamento acustico e a regolamentare gli orari dei locali nelle zone dove la movida è più intensa.

Tra le novità previste dall’ordinanza, è previsto lo stop di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22.00 e intensificazione dei controlli. Inoltre, come riportato da Fanpage.it, saranno presenti anche le seguenti disposizioni:

Divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

Chiusura anticipata degli esercizi commerciali: dalla domenica al giovedì alle ore 0.30 e il venerdì e sabato alle ore 1.30, con 30 minuti di tolleranza per la sistemazione degli spazi.

Riapertura delle attività consentita dalle ore 6 del mattino.

Intensificazione dei controlli e un nuovo monitoraggio acustico.

Come riportato dalla nota rilasciata da Palazzo San Giacomo: “La ratio dell’ordinanza è garantire un equilibrio tra le esigenze di socialità e il diritto al riposo dei residenti nelle aree dove si sviluppa di più la ‘movida’ notturna. Napoli è una città viva e accogliente e tale deve rimanere. Allo stesso tempo è dovere dell’amministrazione tutelare la qualità della vita di chi abita nelle aree interessate”.