Napoli, lavori in corso per Orel Mangala

Recentemente, nel programma “Salite sulla giostra”, il noto consulente di mercato Enrico Sposato si è soffermato sul Napoli e sul possibile acquisto di Orel Mangala dell’Olympique Lione.

Ecco, le sue parole:” Il mercato turco è molto attraente, prima lo era perché era economico, ma adesso c’è grande amore per il calcio. In Turchia vivi il calore di Napoli in tutti gli stadi. Ora sono i giocatori che chiedono informazioni sulla Turchia per capire se possono arrivare.

Detto questo, il nostro campionato è ancora percepito superiore dal punto di vista tecnico e finanziario delle società. Tra Galatasaray e Napoli c’è un rapporto ormai noto e ogni finestra di mercato apre a possibilità. So però che il Napoli però è un attimo col freno a mano tirato. Lucca è un profilo super chiacchierato in Turchia, ma non ho contezza di trattative in corso”.

Ha poi aggiunto:” En-Nesyri è un giocatore importantissimo, dal grande livello e chiaramente piace a tutti. Come tale potrebbe sbarcare ovunque. Mi auguro di veder brillare questi gioielli in Italia, ma devo ammettere che è ben visto da tanti. Marcos Leonardo è un giocatore molto interessante, ma avere tantissima qualità a volte non basta, soprattutto a gennaio perché parliamo di un campionato importante e diverso come quello italiano. Quindi sì, Leonardo potrebbe dare una grande mano perché è un giocatore completo, ma questi giocatori hanno bisogno di un po’ di tempo per stare al passo con gli altri”.

Sposato ha poi concluso:” Abbiamo un giocatore che stiamo cercando di portare a Napoli, si tratta di Orel Mangala. Tanti lo seguono, ma lui ha un amore viscerale per Napoli; forse anche perché Lukaku è un suo compagno di Nazionale! Ci farebbe piacere esaurire il suo desiderio“.