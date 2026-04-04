Napoli, Orsi:” Se fossi in Meret scapperei”

Il tema dei portieri, nonostante spesso sia sottovalutato, ricopre un ruolo fondamentale nelle dinamiche di una squadra che ha come obiettivo quello di vincere. E proprio su tale argomento, sono mesi ormai, che nel Napoli va avanti un dibattito.

Dall’inizio della stagione, Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic si alternano in porta. Tale scelta non è dovuta solo ad esigenze tecniche. È, infatti, un segno. In una rosa, di un certo spessore, la continuità è una necessità. Quando questo fattore di garanzia viene meno, è inevitabile che sorgano degli interrogativi sul destino della squadra.

A sottolineare la centralità della problematica, recentemente, è stato Nando Orsi. L’ex portiere, tramite un intervento a “Giochiamo d’Anticipo”, si è espresso sulla questione.

Le sue parole:” I sette punti di distacco del Napoli dall’Inter sono anche per l’alternanza dei portieri. Fossi in Meret, scapperei da Napoli! Lo dico già da quando doveva vincere lo scudetto l’anno scorso col Napoli, io scapperei proprio. Poi dopo può darsi che lui ci sta così bene a Napoli, che si sente napoletano, che il Napoli gli ha fatto vincere due scudetti, che dice: ‘No, a me piace troppo stare qua”.

Ma non è finita qui, l’ospite del programma ha aggiunto:” Questa è una decisione sua, ma per le qualità, per il mercato che ancora può avere… Se l’anno prossimo rimane Conte, gioca Milinkovic-Savic. Se fossi Meret direi: ‘Basta, voglio andare a giocare. Non mi va di fare questa alternanza’. Io, poi se a Meret piace, sono contento per lui”