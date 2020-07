Napoli-Osimhem, le cifre della trattativa: ADL prova ad inserire una contropartita

Con l’arrivo di Victor Osimhen a Napoli (per ora ancora una visita, ndr), il calciomercato del Napoli può dirsi ufficialmente aperto. Il calciatore, ha deciso di venire in Campania con i suoi agenti ed anche la moglie per trattare in prima persona con la società e conoscere l’allenatore che sta facendo di tutto per averlo, Rino Gattuso.

Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha offerto al ragazzo un ingaggio importante da 2.5 milioni di euro a stagione, con possibilità di bonus di 500 mila euro per portare l’ingaggio a 3 milioni netti. Inoltre, sono previsti degli scatti che potrebbero aumentare il suo stipendio di anno in anno a seconda delle prestazioni.

L’offerta è stata ben accetta da parte del calciatore e dei suoi agenti. In questo modo, Aurelio De Laurentiis sta evitando un errore commesso in passato con Pepé.

Osimhen potrebbe essere un affare davvero importante per la società, una trattativa da 50 milioni di euro. Per il nigeriano, ADL ha previsto infatti di spendere una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Nelle ultime ore, però, si starebbe parlando anche di un possibile inserimento di una contropartita tecnica: Ounas. Il calciatore, infatti, non è stato riscattato ed è ritornato a Napoli già sapendo di non far parte del progetto. Il Napoli valuta il suo attaccante una cifra intorno ai 25 milioni di euro.