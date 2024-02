Napoli, Osimhen al Psg? Le ultime

Il Paris Saint-Germain ha mostrato interesse per Victor Osimhen come possibile sostituto di Kylian Mbappé, che lascerà il club a fine stagione. Tuttavia, il centravanti del Napoli sembra propenso a considerare altre destinazioni, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Osimhen al Psg in estate?

Osimhen sarebbe un’ottima scelta per motivi di natura tecnico-tattica: è un vero centravanti, abile nell’area di rigore e capace di sfruttare gli spazi aperti in campo. Questo profilo potrebbe soddisfare le esigenze di Luis Enrique, che in questa stagione ha chiesto a Mbappé di adattare il suo stile di gioco e di essere più presente in area di rigore. Tuttavia, se il PSG dovesse decidere di puntare su Osimhen, non è detto che l’affare si concluda senza intoppi.

Il punto cruciale potrebbe essere il desiderio di Osimhen di giocare in Inghilterra: la Premier League è da sempre il suo obiettivo principale e ha diversi estimatori anche laggiù. A quanto pare, nella mente di Victor, il Chelsea avrebbe un vantaggio, soprattutto perché ha giocato lì il suo idolo Drogba.

Tuttavia, il Chelsea attualmente non può garantire al nigeriano la partecipazione alla Champions League, mentre l’Arsenal sembra essere una possibile alternativa, essendo pronto a entrare nella corsa per il centravanti azzurro.