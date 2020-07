Napoli, Osimhen ancora indeciso ed ADL pensa ad un’alternativa: una domanda sorge spontanea

In casa Napoli tutte le attenzioni sono solo su un calciatore: Victor Osimhen. L’attaccante del Lille, dopo aver trascorso alcuni giorni a Napoli per incontrare Gattuso, De Laurentiis e vivere la città azzurra, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro.

Il giocatore, infatti, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbe ancora deciso per una questione puramente economica. Si è parlato di una questione razzista, ma a far decidere Osimhen potrebbero essere davvero i milioni.

Secondo quanto appreso dall’edizione di TuttoSport, i tre agenti del calciatore continuano a confermare la bontà dell’offerta della SSC Napoli e del presidente De Laurentiis, tuttavia il calciatore sembra ascoltare solo il fratello maggiore. Quest’ultimo, infatti, avrebbe detto a Osimhen di continuare ad aspettare dal momento che potrebbero arrivare offerte più vantaggiose dalla Premier League.

Osimhen, infatti, ha sempre espresso la sua volontà di giocare nel campionato inglese. A questo punto, però, sembra più una questione economica. Non è che il calciatore sta sfruttando il Napoli per ricevere l’offerta della vita da parte di un club della Premier? La questione sembra davvero strana ed è strano che De Laurentiis sia ancora dietro ad un calciatore non convinto dell’ipotesi Napoli.

Intanto, però, Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato un’alternativa al calciatore e si tratterebbe di Alexander Sorloth, attaccante di 24 anni del Crystal Palace. Il giocatore è attualmente in prestito al Trabzonspor, con la possibilità di riscattarlo per poco meno di 10 milioni di euro. Si tratta di un calciatore che gli azzurri hanno messo nel mirino visto le difficoltà per arrivare al nigeriano.