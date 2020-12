Napoli, Osimhen ancora infortunato: potrebbe rientrare nel 2021

Il Napoli, quest’anno, ha come obiettivo principale quello di qualificarsi alla prossima Champions League. La mancata qualificazione dello scorso anno, infatti, pesa come un macigno sulle casse societarie.

Nonostante un bilancio in rosso, durante la scorsa estate Aurelio De Laurentiis ha accontentato Rino Gattuso ed ha acquistato uno degli attaccanti più promettenti, Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, però, si è infortunato nell’ultima gara con la sua nazionale. Da quel momento, sta recuperando dall’infortunio alla spalla.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, non arrivano notizie rassicuranti sulle sue condizioni fisiche. L’attaccante, infatti, non sarebbe ancora pronto e potrebbe saltare ancora diverse partite.

Per recuperarlo al 100%, quindi, bisognerà ancora aspettare. Forse, non sarà possibile rivederlo in campo per questo fine 2020, ma per inizio 2021. Un suo rientro, infatti, vi potrebbe essere dopo la sosta natalizia, nella partita in trasferta contro il Cagliari del 3 gennaio.