Napoli, Osimhen andrà al PSG per meno della clausola: in Arabia erano pronti a versare tutti e i 130 milioni

“Il PSG sta pianificando di avanzare nei colloqui per João Neves e Osimhen! João ha concordato condizioni personali e vuole il PSG come accordo ora ai club, colloqui in corso con il Benfica. Il Paris Saint-Germain dovrebbe migliorare la propria offerta dopo la proposta iniziale di 70 milioni di euro, i negoziati sono in corso”.

“Victor Osimhen ha detto sì al progetto PSG ed è entusiasta di muoversi dopo i colloqui positivi con il suo agente a Parigi. Affare non ancora concluso con il Napoli ma il PSG avrà nuovi contatti, in attesa anche di pianificare l’uscita di un attaccante. Se Osimhen lascia il Napoli, firmerà Romelu Lukaku dal Chelsea come concordati i termini personali”.

Sono queste le rivelazioni di Fabrizio Romano tramite X su Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha ormai deciso di trasferirsi in Francia ed il club parigino è al lavoro con la SSC Napoli per trovare un accordo che preveda il pagamento di una cifra inferiore alla clausola rescissoria

Il Napoli aveva accarezzato la possibilità incassare tutti e i 130 milioni di euro della clausola rescissoria. In Arabia, infatti, erano pronto a pagare l’intero importo ma da parte del calciatore non sarebbe arrivato parere favorevole.