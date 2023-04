Napoli, Osimhen arrabbiato ma i medici l’hanno salvato: “Ha rischiato di chiudere la stagione per infortunio”

Victor Osimhen è dispiaciuto per non essere riuscito a recuperare in tempo per la sfida di Champions League contro il Milan. Come riporta l’edizione odierna di TuttoSport, l’attaccante del Napoli è arrabbiato per quanto successo negli ultimi giorni: “Il nigeriano ha lasciato il centro tecnico di Castelvolturno a bordo della sua Mercedes, con il broncio e la rabbia soffocata di non poter partecipare alla prima delle due sfide che avranno come obiettivo la semifinale di Champions League“.

L’edizione de Il Mattino, inoltre, mette in dubbio anche la sua presenza per la prossima partita di Champions League: “La distrazione al muscolo non fa stare sereni. E per capire se farà in tempo per la gara di ritorno bisogna attendere le convocazioni del match con il Verona: se ci sarà, allora giocherà col Milan. La sensazione? È una situazione complicata. Un guaio, certo“.

L’infortunio di Osimhen, purtroppo, è capitato proprio in un momento delicato della stagione. I medici del Napoli, però, hanno già fatto tanto per l’attaccante azzurro, il quale ha rischiato seriamente di chiudere prima la stagione come rivelato da Luciano Spalletti: “Ma ci sono situazioni da valutare bene. I medici secondo me hanno tirato fuori la soluzione in maniera corretta perché rischiava di farsi male e potevamo perderlo per il resto del campionato“.

L’attaccante del Napoli è quindi stato ‘salvato’ dai medici del club, il quale hanno capito in maniera tempestiva l’infortunio e le condizioni del giocatore.